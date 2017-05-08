Spor Toto 3. Lig 3. Grup Play-Off Yarı Final ikinci maçında Darıca Gençlerbirliği, sahasında Diyarbekir Spora 1-2 mağlup oldu.
Stat: Darıca Şehir Stadı
Hakemler: Burak Şeker xx, Ali Balsatar xx, Emin Barlas xx
Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli x, Alper Tursun xx, Selçuk Baştürk xxx, Cafercan Aksu xx, Sinan Turan x, Yusuf Orhan xx, Abuzer Gaffar Toplu xx (Doğancan Aynacı dk. 67 x), Aziz Kızılgün xx (Özer Kutlu dk. 62 xx), Hayrullah Bilazer xx, Gökhan Solak x, Murat Can Bölükbaşı xx (Gökhan Erdoğan dk. 54 x)
Yedekler: Deniz Çınar, Metehan Yatkın, Engin Berk Nebioğlu, Kerem Kaya
Diyarbekir Spor: Onur Bilgin xx, Abdurrahman Emir Alagöz x, Adem Aydın xx (Feyzullah Şahin Güneş dk. 59 xx), Tunç Murat Behram xx (Ergun Cengiz dk. 60 x), Serdar Cansu xx, Mehmet Özdıraz xxx, Fahrettin Bıyıklı xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Hüseyin Bak xx (Enis Gül dk.88 ?) Serhat Baştan xxx, Sefacan Başoğlu xx
Yedekler: Sefa Demirses, Ömer Arslan, Enver Abdullah Filiz, Artun Kütükçü,
Goller: Serhat Baştan (dk.74), Mehmet Özdıraz (dk. 85) (Diyarbekir Spor), Selçuk Baştürk (dk. 77) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Fahrettin Bıyıklı, Abdurrahman Emir Alagöz (Diyarbekir Spor), Sinan Turan, Cafercan Aksu (Darıca Gençlerbirliği)
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