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Spor Toto 3. Lig

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Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, Play-off maçında sahasında Bayrampaşaspor'u 4-0 yenerek mağlup etti.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, Play-off maçında sahasında Bayrampaşaspor'u 4-0 yenerek mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ferhat Kestanlıoğlu xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx

Sakaryaspor: Hüseyin Bilge xxx, Canber Ömer Özdemir xx, Zafer Aydoğdu xx, Serdar Ümit Deniz xx, Hüseyin Altuğ Taş xxx, Fikret Topaloğlu xx, Talha Mayhoş xx (Ferhat Yazgan dk. 31 x), Fatih Özçelik xx, Çoşkun Yılmaz xx (Mümin Aysever dk. 77 x), Burak Bekaroğlu xx, Erçağ Evirgen xx (Enes Ata dk. 77 x)

Bayrampaşaspor: Yunus Emre Genç x, Metin Sevinç xx, Recep Soner Cihan xx, İlker Cihan x, Bülent Kocabey xx, Güray Fırat xx, Furkan Çil x, Benhur Keser xx, Said Can Açıkalın x, Polat Güren xx, Berkay Çakır xx,

Goller: Fatih Özçelik (dk. 3ve 38), Hüseyin Altuğ Taş (dk. 15), Ferhat Yazgan (dk. 7) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Fatih Özçelik (Sakaryaspor), Bülent Kocabey, Furkan Çil (Bayrampaşa)

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig

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