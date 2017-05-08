Spor Toto 3.Lig 1. Grup Yarı Final rövanş maçında ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Çorum Belediyespor'u konuk eden Altay, 90 dakika sonunda rakibine karşı 2-0'lık üstünlük kurunca maç uzatmaya gitti. Altay, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle skoru 4-0 yaparak finale adını yazdırdı.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Utku Tunavelioğlu xx, Aykut Küçük
Altay: Aydın xx, Hayrullah xx, Necdet xx, Murat Türkkan xx, Kadir xx (Erhan dk. 89 ?), Hüsamettin xx (Furkan dk. 69 xx), Ferdi xx (Halil Yılmaz dk. 65 xx), İbrahim Akın xxx, Halil Karataş xx, Murat Uluç xxx, Abdülkadir xx
Yedekler: Serkan, Mustafa Murat, Emre, Atakan
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Çorum Belediyespor: Sercan x, Yakup Kayış xx, Hüseyin x, İmam x (Yeldar dk. 42 xx), Tahir xx, Akın xx, Mertcan xx, Emrullah xx, Salim xx, Ali Kemal xx (Ahmet dk. 57 xx), Yakup Alkan xx (Sebahattin dk. 83 ?)
Yedekler: Burak, Ufuk, Selim, Çağrı
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Goller: Ferdi (dk. 48), Murat Uluç (dk. 90+4), Furkan (dk. 99), İbrahim Akın (dk. 120+4) (Altay)
Kırmızı kart: Hüseyin Erol (dk. 118) (Çorum Belediyespor)
Sarı kartlar: Abdülkadir, Hüsamettin (Altay), Ali Kemal, Emrullah, Sercan, Yeldar, Erhan (Çorum Belediyespor)
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