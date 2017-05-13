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Spor Toto 3. Lig

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Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 34. haftada oynanması gereken ancak Tunceli-Elazığ kara yoluna yerleştirilen patlayıcı nedeniyle konuk ekibin geç gelmesi üzerine...

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 34. haftada oynanması gereken ancak Tunceli-Elazığ kara yoluna yerleştirilen patlayıcı nedeniyle konuk ekibin geç gelmesi üzerine tatil edilen Dersimspor-Çatalcaspor maçı Tunceli Atatürk Stadı'nda oynandı. Karşılaşmayı, konuk ekip Çatalcaspor 3-1 kazandı.

Stat: Tunceli Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Vural Gül xx, Mustafa Çavuş xx

Dersimspor: Yunus Yardaş x, Taner Kahriman xx, İsa Baltacı xx, Murat Yetimhellaç xx, Taner Arı xx, Bülent Demir x, Ferhat Canlı x, Mert Sarı xx, Burkay Ahmet Yazıcı xx, Fatih Bolat xx, Ömer Kızıldağ xx

Çatalcaspor: Doğan Özcan xx, Eyüpcan Delibalta xx, Oğuzhan Yıldız xx, Gökhan Günel xx, Sadık Arda Yılmaztürk xx, Serkan Urgancı xx, Arif Güner xx, Hakan Bahran xx, Mükail Baydar xx, Gökhan Demir xxx, Murat Yılmaz xx

Goller: Gökhan Demir (dk. 12 ve 83), Hakan (dk. 35) (Çatalcaspor), Mert (dk. 77) (Dersimspor)

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig

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