Spor Toto 3. Lig 1. Grup'un 23. hafta maçında Ankara Demirspor'u konuk eden Altay, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Ercan Hellaç xx, Aydın Şengül xx, Özgür Akıncı xx
Altay: Serkan xx, Hayrullah xx, Halil Yılmaz xx (İbrahim Akın dk. 83 ?), Murat Uluç xx, Abdülkadir xx, Necdet xx, İbrahim Ferdi xx (Furkan dk. 61 xx), Yiğit xx, Murat Türkkan xx, Muhammed x (Atakan Rıdvan dk. 62 xx), Halil Karataş xx
Ankara Demirspor: Bahadır Han xx, Furkan xx, Muhammed Enes xx, Fatih Mustafa xx (Barış dk. 84 ?), Celal xx, Efşan xx, Hasan Akdemir xx, Hasan Kaya xx (Tevfik dk. 78 xx), Güney x (Burak Sürmeli dk. 46 xx), İbrahim xx, Kerem Hakan xx
Goller: Abdülkadir (dk. 34) (Altay), Fatih Mustafa (dk. 51) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Hayrullah, Halil Yılmazi Halil Karataş (Altay), Hasan, Kerem Hakan, Bahadır Han (Ankara Demirspor)
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