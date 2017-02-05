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Spor Toto 3. Lig

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Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Muğlaspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Muğlaspor'u 2-1 mağlup etti.

Seyrantepe Spor Tesisleri DİSKİ sahasında oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında Muğlaspor'un kazandığı penaltı atışını Fatih Gültekin golle çevirerek durumu 1-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan taraf Diyarbekirspor oldu.

69. dakikada Tunç Murat Behram'ın golüyle Diyarbekirspor 1-0 öne geçti.

73. dakikada sahneye çıkan Mehmet Özdıraz, kendisinin birinci ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşma Diyarbekirspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın karnesi

Yer: Seyrantepe Spor Tesisleri

Hakemler: Melih Ortakcı xx, Emrah Akkaya xx, Ahmet Yaşılak xx

Diyarbekirspor: Onur Bilgin xx, Serdar Cansu xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Fahrettin Bıyıklı xx, Yakup Demir xxx, Enis Gül xx, (Feyzullah Şahin Güneş dk. 61 x), Abdurrahman Emir Alagöz xxx, Hüseyin Bak xx, Tunç Murat Behram xxx, Umut Aslan xx, (Mehmet Özdıraz dk.46 xxx) Ergun Cengiz (xx), (Kaan Çebi dk. 74 x)

Muğlaspor: Hasan Kaya x, Samet Yalçın xx, Fatih Gültekin x, Yasin Tosun xx, Osman Bodur xx, Mertcan Demirer x, (Berkay Günay dk. 80 x), Emre Gemici x, Ender Acar x, (Onurcan Güler dk. 65?), Tuncay Öndel x, (Emrihan Atilla dk. 80 ?), Cuma Ali Üzüm xx, Ozan Özkan xx

Sarı kart: Yakup Demir (Diyarbekirspor)

Goller: Tunç Murat Behram (dk. 69), Mehmet Özdıraz (dk. 73) (Diyarbekirspor), Fatih Gültekin (dk. 35 P.A) (Muğlaspor)

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