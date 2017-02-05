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Spor Toto 3. Lig

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Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Tarsus Şehir

Hakemler: Ozan Bileyci xx, Can Öztekin xx, Murat Altan xx

Tarsus İdman Yurdu: Yaşar xx, Koray xx, Sedat xx (Ogün dk. 64 x), Gökhan Çırak xx (Yasir dk. 82 ?), Muzaffer xx, Kubilay xx, Yunus Can xxx, Sefa Durmuş xx, Yılmaz Can xx, Fırat xx, Sefa xx

12 Bingölspor: Erman xxx, Gökhan Korkmaz xx (Sevcan dk. 83 ?), Rıdvan xx, Burhanettin xx (Sergen dk. 83 ?), Hüseyin xx, Fatih xx, Anıl xx, Ömerül Faruk xx, Özkan xx (Muhammed dk. 68 x), Şafak xx, Şahin xx

Goller: Yılmazcan (dk. 2) (Tarsus İdman Yurdu), Gökhan Korkmaz (dk. 48) (12 Bingölspor)

Sarı Kartlar: Sefa Aktepe, Yunus, Ogün (Tarsus İdman Yurdu), Şahin, Rıdvan, Şahin, Sevcan (12 Bingölspor)

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig

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