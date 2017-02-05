Spor Toto 3. Lig

Spor Toto Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erbaaspor, 21. hafta müsabakasında evinde karşılaştığı Kemerspor 2003 ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: İlçe stadyumu
Hakemler: Burak Kalkandelen xx, Alper Uslu xx, Mehmet Metin Tuğral xx
Erbaaspor: Çağrı xx, Serkan xx (Muhammed dk. 85 ?), Rıdvan xx, Berk xx, Sinan xx (Yunus dk. 87 ?), Emre x (Yusuf dk. 66 x), Doğancan xx, Furkan xx, Osman xx, Özcan xx, Onur xx
Yedekler: Ümit, Mahmuthan, Hakan, Hüseyin
Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan
Kemerspor 2003: Hüseyin xx, Oğuz x (Ahmet dk. 62 x), Ufuk xx, Akın xx, Burak xx, Umut xx, Volkan x (Deniz dk. 52 x), Zekeriya xx, Veli xx, Tahir xx (Ali dk. 80 ?), Barış xx
Yedekler: Yavuz, Suat, Sergen, Hasan
Teknik Direktör: Tuğrul Metin
Goller: Özcan (dk. 18) (Erbaaspor), Barış (dk. 90+2) (Kemerspor 2003)
Sarı kartlar: Serkan (Erbaaspor), Burak, Ufuk, Veli, Akın (Kemerspor 2003)
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