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Spor Toto 3. Lig

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Spor Toto 3. Lig
Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu x, Emrah Günaydın x, Aykut Eren x (Doğukan dk. 83 ?), Onur Berber xx, Ali x, Süleyman x, Hüseyin xx (Emrah Şenol dk. 78 ?),...

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Altay, deplasmanda Cizrespor'u 3-0 yendi.

Stat: Cizre Şehir

Hakemler: Yalçın Taşkıran xx, Aykut Onar xx, Fatih Çalışkan xx

Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu x, Emrah Günaydın x, Aykut Eren x (Doğukan dk. 83 ?), Onur Berber xx, Ali x, Süleyman x, Hüseyin xx (Emrah Şenol dk. 78 ?), Ömer x, Arda xx, Kadir x (Yusuf dk. 46 xx), İsmail xx

Altayspor: Serkan xx, Hayrullah Çelik xx, Halil Yılmaz xx, Murat Uluç xx (Ulaş Zengin dk. 90 ?), Abdulkadir xxx, Necdet xx, Hikmet xx, Yolcu xx (İhsan dk. 67 xx), Murat Türkan xx, Muhammed xxx (Emre dk. 65 xx), Halil Karataş xxx

Goller: Abdulkadir (dk. 17 ) Murat Uluç (dk. 23) İhsan (dk. 80) (Altay)

Sarı kartlar: Hüseyin (Cizrespor), Hayrullah, Murat Uluç, Halil Yılmaz, Hikmet, Muhammed (Altay)

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig

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