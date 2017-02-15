Türkiye Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Orduspor'da Sportif Direktör Zafer Öztürk, bu hafta sahasında karşılaşacakları Bergamaspor...

Türkiye Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Orduspor'da Sportif Direktör Zafer Öztürk, bu hafta sahasında karşılaşacakları Bergamaspor maçının dönüm noktası olduğunu söyledi.

Öztürk yaptığı açıklamada, Bergamaspor maçına sıkı hazırlandıklarını belirterek, kazanmaktan başka çareleri olmadığını kaydetti. Öztürk, "Bu hafta yapacağımız karşılaşma bir dönüm maçı olacak. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Ligde kalacaksak 32 veya 35 puanı bulmamız gerekiyor. İçeride 6 maç var, bu 18 puan yapar. Deplasmandan ekstra puan getirmeliyiz. Bergama maçını kaybedersek umutlarımız azalır" dedi.

Bu hafta aldıkları cezadan dolayı maçı seyircisiz oynayacaklarını hatırlatan Öztürk, "Seyircimiz bu hafta olmayacak. Stressiz oynayacağız. Rahat ve stressiz olursak Bergamaspor'u yeneceğimize inanıyorum. Rakiplerimiz devre arasında transfer yaptılar. Biz kendi öz çocuklarla lige tutunmaya çalışacağız. Artık galip gelmek ve şehrin güvenini almak kazanmak istiyoruz" diye konuştu.