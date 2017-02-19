Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Tekirdağspor, sahasında lider Sancaktepe Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Tekirdağspor 25. haftada Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda Sancatepe Belediyespor'u ağırladı. Konuk takım İrfan Akgün'ün golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Tekirdağspor 49. dakikada eşitliği yakaladı. Rıza Şen, penaltıdan fileleri havalandırırken, 90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.
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