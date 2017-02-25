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Spor Toto Basketbol Ligi

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Spor Toto Basketbol Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 19. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırladı.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 19. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisini 20 sayı farkla mağlup etti.

Salon: Giresun 19 Eylül

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Ersan Ergüler xx, Önder Yılmaz xx

Yeşilgiresun Belediyespor: Ledo xx 19, Malcolm Armstead xx 3, Enes Berkay Taşkıran xx 8, Emircan Koşut xx 6, Metin Türen xx 3, Doğuş Özdemiroğlu xx 2, Tansu Aksoy x, Anthony Gill xx 18, Efe Beşok, Dejan Ivanov xx 3

Başantrenör: Aleksandar Trifunovic

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler xx 2, Clark xx 21, Erkan Veyseloğlu xx 6, Stimac xx 9, Thompson xx 11, Roll xx 9, Sertaç Şanlı xx 2, Strawberry xx 14, Kenan Sipahi xx 3, Weems xx 5, İlkan Karaman, Edge xx

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 16-24 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 34-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 51-60 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

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