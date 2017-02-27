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Spor Toto Basketbol Ligi

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Spor Toto Basketbol Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Anadolu Efes'i konuk etti.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşmadan Anadolu Efes 80-78 galip ayrıldı.

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Murat Biricik xx, Ozan Çakar xx, Kaan Büyükçil xx

Muratbey Uşak: Zach xxx 22, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan x 5, Harrison x 7, Freimanis x 5, Vasiliauskas xxx 19, Hakan Demirel x 3, Kairys x, McKissic xxx 17

Başantrenör: Ozan Bulkaz

Anadolu Efes: Honeycutt xx 13, Doğuş Balbay x 4, Cedi Osman xx 14, Granger x 1, Heurtel xx 8, Can Maxim Mutaf xx 8, Dunston xxx 13, Kirk xxx 15, Thomas x 4

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 16-24 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 32-46 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 53-65 (Anadol Efes lehine)

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi

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