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Spor Toto Basketbol Ligi

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Spor Toto Basketbol Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi erteleme karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Banvit'e 103-86 mağlup oldu.

Spor Toto Basketbol Ligi erteleme karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Banvit'e 103-86 mağlup oldu.

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Murat Biricik xxx, Kaan Büyükçil xxx, Kerem Baki xxx

Muratbey Uşak: Mesut x 6, Berent x 2, Berkay xxx 15, Harrison xxx 17, Freimanis xx 7, Özcan x, Vasiliauskas x 6, Mehmet x, Görkem x, Hakan xxx 10, Mckissic xxx 19, Süleyman x 4

Banvit: Muric x, Kulig xxx 13, Hasan x 4, Orelik xxx 17, Erkin x 3, Metehan x 6, Merthan x, Vidmar xx 11, Chappell x 3, Furkan x 7, Theodore xxx 39

1. Periyot: 24-20 (Muratbey Uşak lehine)

Devre: 46-51 (Banvit lehine)

3. Periyot: 66-72 (Banvit lehine)

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