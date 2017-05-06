Spor Toto Basketbol Ligi

Türkiye Basketbo Ligi 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 93-76 üstünlüğü ile sona erdi.
Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe: Udoh xxx 13, Melih x 3, Bogdanovic xx 12, Sloukas xxx 13, Egehan 2, Nunnaly x 8, Vesely xx 12, Kalinic xx 10, Ali Muhammed xxx 16, Ahmet x 4
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Beşiktaş Sompo Japan: Clark xx 12, Erkan x 6, Stimac xxx 18, Thompson x 2, Roll x 8, Sertaç xx 9, Strawberry xx 10, Kenan x 4, Weems x 7
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 25-21 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 46-37 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 70-58 (Fenerbahçe lehine)
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