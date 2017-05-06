Spor Toto Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Best Balıkesir, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 101-99 mağlup etti.
Salon: Balıkesir Yeni
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Ozan Çakar xx, Mehmet Şahin xx
Best Balıkesir: Joey Dorsey xx 20, Andrew Andrews xx 26, Delroy James xx 16, Tre Kelley xx 12, Ofoegbu xx 12, Austin Nichols xx 10, Ümit Sonkol xx 5, Ahmet Ali Erdoğan x, Pastal xx, Melih Yıldız x
Başantrenör: Hakan Demir
Pınar Karşıyaka: Ponitka xxx 24, DaJuan Summers xx 16, Mike Green xx 19, Muhammed Baygül xx, Joshua Brown xx 13, Brent Petway, Egemen x 6, Erdi x
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 28-29 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 50-59 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 71-79 ( Pınar Karşıyaka lehine)
5 Faulle çıkanlar: Ofoegbu (BEST Balıkesir) Jashua (Pınar Karşıyaka)
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