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Spor Toto Basketbol Ligi

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Spor Toto Basketbol Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor Medical Park evinde TED Ankara Kolejliler'i 101-69 mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor Medical Park evinde TED Ankara Kolejliler'i 101-69 mağlup etti.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Murat Biricik xxx, Alper Özgök xxx, Mehmet Karabilecen xxx

Trabzonspor MP: Green xxx 24, Kadji xxx 23, Gutıerrez xx 4, Erol Can Çinko xx 8, Hardy xx 15, Moody xx 10, Lee x 2, Dusan Cantekin xx 10, Mustafa Baştürk x 3, Özgür Şahin x, Kaan Konak x 2

TED Ankara Kolejliler: Morrison xxx 21, Galloway xxx 16, Hummer xxx 21, Taylan Süerkip x 1, Yesukan Onar x 4, Yiğit Baran Sarıkaya x 1, Uğur Hortum x 2, İsmail Yüceer x 3, Yiğit Aydın x, Atilla Dağdelen x

1 Periyot :27-17 (Trabzonspor Medical Park Lehine)

Devre: 59-35 (Trabzonspor Medical Park Lehine)

3. Periyot: 87-60 (Trabzonspor Medical Park Lehine)

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi

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