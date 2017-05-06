Spor Toto Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor Medical Park evinde TED Ankara Kolejliler'i 101-69 mağlup etti.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Murat Biricik xxx, Alper Özgök xxx, Mehmet Karabilecen xxx
Trabzonspor MP: Green xxx 24, Kadji xxx 23, Gutıerrez xx 4, Erol Can Çinko xx 8, Hardy xx 15, Moody xx 10, Lee x 2, Dusan Cantekin xx 10, Mustafa Baştürk x 3, Özgür Şahin x, Kaan Konak x 2
TED Ankara Kolejliler: Morrison xxx 21, Galloway xxx 16, Hummer xxx 21, Taylan Süerkip x 1, Yesukan Onar x 4, Yiğit Baran Sarıkaya x 1, Uğur Hortum x 2, İsmail Yüceer x 3, Yiğit Aydın x, Atilla Dağdelen x
1 Periyot :27-17 (Trabzonspor Medical Park Lehine)
Devre: 59-35 (Trabzonspor Medical Park Lehine)
3. Periyot: 87-60 (Trabzonspor Medical Park Lehine)
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