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Spor Toto Basketbol Ligi

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Spor Toto Basketbol Ligi
Süper Toto Basketbol Ligi'nin 29. hafta müsabakasında Best Balıkesir sahasında rakibi Pınar Karşıyaka'yı 101-99 mağlup etti.

Süper Toto Basketbol Ligi'nin 29. hafta müsabakasında Best Balıkesir sahasında rakibi Pınar Karşıyaka'yı 101-99 mağlup etti. Best Balıkesir Başantrenörü Hakan Demir, "Bugün geldiğimiz noktada bir galibiyet kaderimizi tayin ediyor. Bir maçımız kaldı. O maçı oynayıp sezonu tamamlamak istiyoruz " dedi.

BEST Başantrenörü Hakan Demir, "Takımı tebrik ediyorum. Bu maça konsantre olmak mümkün değildi ama oyuncularım mücadele etti. 7 galibiyetimiz oldu. Ben Uşak maçından sonra haksız bir şekilde maçı bitirdiğimiz zaman maçın buralara geleceğini biliyordum. Bizim galibiyetimiz 7, Uşak'ın 8 galibiyeti var. Bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Bir maçın nelere mal olduğunu gördük. İnsanlar 8 galibiyetle ligde kalacak neredeyse. Geldiğimiz noktadan kulüp olarak memnun değiliz ve kalbimizin yarısı kırık. Kulüpler kısa sürede var olan şeyler değil. Emekle buralara geliniyor. Best'in buralarda olmasında herkesin emeği var. Bugün geldiğimiz noktada bir galibiyet kaderimizi tayin ediyor. Bir maçımız kaldı. O maçı oynayıp sezonu tamamlamak istiyoruz" dedi.

BEST Balıkesir Basketbol takımı oyuncusu Ümit Sonkol'da maç sonu toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçtan önce az bir şansımız olduğunu konuştuk. Bütün hafta iyi çalıştık. Kazandık, mutluyuz" dedi.

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi

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