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Spor Toto Basketbol Ligi

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Spor Toto Basketbol Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi son haftasında Muratbey Uşak evinde Trabzonspor Medicalpark'ı konuk etti.

Spor Toto Basketbol Ligi son haftasında Muratbey Uşak evinde Trabzonspor Medicalpark'ı konuk etti. Karşılaşmadan Trabzonspor Medicalpark 101-92 galip ayrıldı.

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler xxx, Ali Şakacı xxx, Halit Can Cihan xxx

Muratbey Uşak: Mesut Ademoğlu x 5, Berent x 8, Berkay xxx 12, Harrison xx 9, Freimanis xxx 29, Özcan x 2, Vasiliauskas xx 13, Görkem x, Mckissic xx 12, Süleyman x 2

Trabzonspor Medical Park: Lee xxx 13, Green xxx 23, Hardy xxx 22, Mustafa x, Candenas xxx 17, Erol xx 8, Dusan x, Kadji xxx 18, Moody x

1. Periyot: 29-15 (Muratbey Uşak lehine)

İlk Yarı: 49-50 (Trabzonspor Medicalpark lehine)

3. Periyot: 69-82 (Trabzonspor Medicalpark lehine)

5 Faul: (32.58) Mckissic (Muratbey Uşak)

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi

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