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Spor Toto Basketbol Ligi

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Spor Toto Basketbol Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 17. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Trabzonspor Medical Park'ı normal süresi 70-70 biten maçta 81-80 mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 17. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Trabzonspor Medical Park'ı normal süresi 70-70 biten maçta 81-80 mağlup etti.

Salon: Giresun 19 Eylül

Hakemler: Murat Biricik x, Ziya Özorhon x, Ozan Çakar x

Yeşilgiresun Belediyespor: Malcolm Armstead xxx 15, Enes Berkay Taşkıran xx 6, Emircan Koşut xx 2, İnanç Koç xx 4, Metin Türen xx 2, Doğuş Özdemiroğlu xx 6, Anthony Gill xxx 18, Deyan İvanov xxx 14, Ricardo Ledo xxx 14

Başantrenör: Dorde Sian

Trabzonspor Medical Park: Malcolm Toshio Lee xx, Caleb Green xx 11, Dwight Hardy xx 9, Erol Can Çinko xx 12, Dusan Cantekin x 2, Julian Emil Jamaal Wright xx 16, Ozan Anton Odabaşı x, Kenneth Kadjı xx 13, Stefan Tyler Moody xxx 17

Başantrenör: Sergey Bazarevich

1. Periyot: 16-15 (Yeşilgiresun Belediyespor lehine)

Devre: 31-36 (Trabzonspor Medical Park lehine)

3. Periyot: 47-46 (Yeşilgiresun Belediyespor lehine)

5 Faulle oyundan çıkan: Caleb Green (Trabzonspor Mecial Park)

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