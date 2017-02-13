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Spor Toto Basketbol Ligi

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Spor Toto Basketbol Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Darrüşafaka Doğuş'a 85-89 mağlup oldu.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Darrüşafaka Doğuş'a 85-89 mağlup oldu.

Salon: Şahinbey Spor Salonu

Hakemler: Özlem Yalman xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Can Mavisu xx

Gaziantep Basketbol: Rautins xxxx 24, Altan Erol xx, Ruzic xx, Jefferson xxxx 23, Cherry xxx 9, Denmon xxx 11, Balazic xx 5, Haislip xxx 11, Alper xx 2

Başantrenör: Stefenos Dedaş

Darrüşafaka Doğuş: Ender xxx 5, Birkan xx 7, Wanamaker xxxx 22, Clyburn xxx 5, Okben xx, Moerman xx 2, Furkan xx 4, Anderson xxx 13, Zızıc xxxx 19, Bertans xxx 12

Başantrenör: David Balatt

1. Periyot: 25-20 (Gaziantep Basketbol Lehine)

Devre: 48-47 (Gaziantep Basketbol Lehine)

3. Periyot: 67-69 (Darrüşafaka doğuş Lehine)

5 faul alan: Birkan (Darrüşafaka doğuş)

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi

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