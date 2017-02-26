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Spor Toto Basketbol Süper Ligi

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka sahasında karşılaştığı Fenerbahçe mücadelesinden 73-85 mağlup ayrıldı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka sahasında karşılaştığı Fenerbahçe mücadelesinden 73-85 mağlup ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Mehmet Serdar Ünal xx

Pınar Karşıyaka: Petway xx 3, Muhammed xx 3, Green xx 15, Ponitka xx 12, Owens xxx 18, Erdi xx, Alp xx 2, Soner xx, Summers xxx 20

Başantrenör: Nenad Markovic

Fenerbahçe: Barış xx 2, Melih xx, Bogdanovic xxx 15, Bannet xx 10, Nunnally xxx 23, Berk xx 4, Kalinic xxx 13, Ali Muhammed xxx 16, Ahmet xx 2

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. periyot: 18-22 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 34-36 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 49-52 (Fenerbahçe lehine)

5 Faul alan: Muhammed Baygül (39.58) (Pınar Karşıyaka)

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