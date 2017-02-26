Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka sahasında karşılaştığı Fenerbahçe mücadelesinden 73-85 mağlup ayrıldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Mehmet Serdar Ünal xx
Pınar Karşıyaka: Petway xx 3, Muhammed xx 3, Green xx 15, Ponitka xx 12, Owens xxx 18, Erdi xx, Alp xx 2, Soner xx, Summers xxx 20
Başantrenör: Nenad Markovic
Fenerbahçe: Barış xx 2, Melih xx, Bogdanovic xxx 15, Bannet xx 10, Nunnally xxx 23, Berk xx 4, Kalinic xxx 13, Ali Muhammed xxx 16, Ahmet xx 2
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. periyot: 18-22 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 34-36 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 49-52 (Fenerbahçe lehine)
5 Faul alan: Muhammed Baygül (39.58) (Pınar Karşıyaka)
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