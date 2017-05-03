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Spor Toto Basketbol Süper Ligi

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 78-69 mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 78-69 mağlup etti.

Volkswagen Arena'da Darüşşafaka Doğuş ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, İlk çeyreği sarı-kırmızılı takım 22-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, ilk iki dakikada farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Darüşşafaka Doğuş özellikle Ante Zizic'in sayılarıyla oyunda denge kurmaya çalışsa da ilk devreyi Galatasaray Odeabank 7 sayılık farkla 34-41 önde kapattı.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Periyotun sonlarına doğru ev sahibi ekip eşitliği yakalarken, final periyotuna da 59-56 önde girdi. 4. periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank maçtan 78-69 mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

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