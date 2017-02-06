  • BIST 87.358
  • Altın 145,904
  • Dolar 3,6876
  • Euro 3,9575
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

» »
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde ağırladığı TOFAŞ'ı 82-73 mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde ağırladığı TOFAŞ'ı 82-73 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde etti.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Halit Can Cihan xx

Galatasaray Odeabank: Micov xxx 13, Fitipaldo xx 2, Tyus xx 8, Can x, Schilb xxx 14, Ege x, Pleiss xxx 14, Daye xxx 13, Sinan xxx 15, Göksenin xx 3

Başantrenör: Ergin Ataman

TOFAŞ: Berkan xx, Barış xx 6, Yiğit xx 7, Crocker xxx 16, Mejia xx 2, Kaya xxx 20, Caner xx 1, Kadir xx, Micic xxx 17, Copeland xx 4, Muhsin x

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 24 - 20 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 43 - 29 (Galatasraay Odeabank lehine)

3. Periyot: 68 - 47 (Galatasaray Odeabank lehine)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pamuk: “Enver Yılmaz Orduspor’a Büyük Destekler Verdi”06 Şubat 2017 Pazartesi 17:53
  • Akhisar Stadının İsmi Resmiyet Kazandı06 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Yeni Statla İlgili Evkur Yeni Malatyaspor’a Kötü Haber06 Şubat 2017 Pazartesi 17:08
  • Amatör Maçta Arbede06 Şubat 2017 Pazartesi 16:53
  • Ocak Ayının En Çok Konuşulan Takımı Beşiktaş Oldu06 Şubat 2017 Pazartesi 16:48
  • Evkur Yeni Malatyaspor’da Antalya Kampı Devam Ediyor06 Şubat 2017 Pazartesi 16:28
  • Aytemiz Alanyaspor’da Gençlerbirliği Maçı Hazırlıkları06 Şubat 2017 Pazartesi 15:53
  • Rus Futbolculardan Özel Çocuklara Dostluk Hediyesi06 Şubat 2017 Pazartesi 15:43
  • Hikmet Ferudun Tankut: “Umarım Fenerbahçe Maçının Acısını Bizden Çıkarmaya Çalışmazlar”06 Şubat 2017 Pazartesi 15:28
  • Emrah Tuncel Artık Manisaspor İçin Ter Dökecek06 Şubat 2017 Pazartesi 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti