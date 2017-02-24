Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-1 konuk ekip Kayserispor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada gelişen atakta Özgür Çek'in ceza sahası içinde Igiebor'a pasladığı topu, Igiebor altıpasın içinde bulunan Kweuke ile buluşturdu. Topu filelerle buluşturan Kweuke takımı adına ilk golü kaydetti. 1-0

15. dakikada konuk ekip Kayserispor'un kazandığı köşe vuruşunda Güray Vural topu kısa pasla Deniz Türüç'e aktardı. Deniz'in ortasında ceza sahası içinde Lawal kafa ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

23. dakikada ceza sahası sol çaprazından Özgür Çek'in ceza sahası içene gönderdiği serbest vuruşta savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılamayan topla buluşan Kweuke kaleye vuruşunu yaptı ancak Kaleci Ahamada topu uzaklaştırdı.

43. dakikada Rotman'ın gönderdiği uzun pasta Umut Bulut kafa ile topu arka direğe indirdi. Önüne düşen topu Güray Vural ağlarla buluşturdu.1-2

Stat: Çaykur Didi Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdinç Sezertam xx

Çaykur Rizespor: Diallo x, Oboabona xx, Ali Yakoubi xx, Igiebor x, Özgür xx, Jantscher x, Saadane x, Ahmet İlhan x, Recep x, Edomwonyi xx, Kweuke xx

Yedekler: Gökhan, Oğulcan, Orhan, Robin, Tuszynski, Petrucci, Ismael

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kayserispor: Ahamada xx, Rotman xxx, Mabiala xx, Umut xxx, Deniz xx, Morais xx, Lawal xxx, Erkan xx, Hakan xx, Kana Bıyık xx, Güray xxx

Yedekler: Muammer, Ferreira, Levent, Samba Sow, Kubilay, Traore, Nguemo

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Goller: Kweuke (dk. 5) (Çaykur Rizespor), Lawal (dk. 15), Güray (dk. 43) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Edomwonyi (Çaykur Rizespor), Hakan (Kayserispor)