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Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig

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