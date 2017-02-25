Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Adanaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
12.dakikada Gassama'nın sağ kanattan getirdiği topta Wagner Love'un kafa vuruşunun ardından Viera'nın eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
13. dakikada penaltıda topun başına geçen Vagner Love'un vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
18. dakikada Candeias'ın sağ kanattan ortaladığı topa Vagner Love'un vuruşunda kaleci Itandje gole izin vermedi.
37. dakikada Efecan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Tzavellas'ın aşırttığı topa Omeruo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.
Stat: Bahçeşehir Okulları Arena
Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Efecan xxx, Emre Akbaba xx, NSakala xx, Candeias xx, Emre Nefiz xx, Tzavellas xxx, Omeruo xx, Junior Fernandez xxx, Lamine Gassama xx, Vagner Love xxx
Yedekler: Zlamal, Sackey, Berkan, Birol, Plet, Donald Guerrier, Taha
Teknik Direktör: Safet Susic
Gençlerbirliği: Itandje xx, Ousmane xx, Ramos Junior xx, Vinicius xx, Tevfik xxx, Emre Uğur xxx, Renan da Silva xx, Renan Souza xx, Koman xx, Dos Reis xx, Reynaldo xx
Yedekler: Hayrullah, Sami Can, Ahmet Dereli, Magaye, Cem, Jose Ignacio, Halil İbrahim
Teknik Direktör: Levent Şahin
Goller: Vagner Love (dk. 11), Omeruo (dk.37) Aytemiz Alanyaspor
Sarı Kart: Emre Akbaba
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