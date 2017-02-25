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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Angelo'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topu kaleci Bora yumruklayarak uzaklaştırdı.

23. dakikada Ömer'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinde güzel bir vuruş yapan Özer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada Danilo'nun ceza sahasının sağından ortaladığı topa gelişine sert vuran Eto'o'nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Akhisar Belediyespor: Bora xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer xx, Aykut xx, Sissoko xx, Soner xx, Özer xxx, Olcan xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Lukac, Muğdat, Vaz Te, Kafi Adu, Samardzic, Bokila, Kadir

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Antalyaspor: Fornezzi xx, Celustka xx, Chico xx, Angelo xx, Sakıb xx, Charles xx, Danilo xx, Zeki xx, Deniz xx, Etame x, Eto'o x

Yedekler: Ferhat, Serdar, El Kabir, Makoun, Harun, Salih, Sandro

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Özer (dk. 23) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kart: Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor)

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