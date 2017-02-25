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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Akhisar Belediyespor'un kontratağında Antalyaspor ceza sahası içerisinde karambol oluştu. Savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topa ceza sahası yayının hemen solundan Aykut'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

55. dakikada Lopes ile duvar pası yaparak ceza sahası içerisine giren Cikalleshi'nin yerden pasında altıpas içerisinde topla buluşan Özer'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti. 3-0

68. dakikada Antalyaspor savunmasından topu kaparak ceza sahası içerisine giren Cikalleshi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

73. dakikada Zeki'nin penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Deniz'in zor pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Bora güçlükle tokatladı.

86. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte Bokila'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Akhisar Belediyespor: Bora xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer xx, Aykut xxx, Sissoko xx, Soner xx, Özer xxx (Bokila dk. 83 x), Olcan xx (Muğdat dk. 90 ?), Cikalleshi xxx (Vaz Te dk. 73 xx)

Yedekler: Lukac, Kafi Adu, Samardzic, Kadir

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Antalyaspor: Fornezzi x, Celustka x, Chico x, Angelo xx, Sakıb xx, Charles x(El Kabir dk. 53 x), Danilo xx, Zeki xx, Deniz xx, Etame x(Serdar dk. 53 x), Eto'o x (Sandro dk. 70 x)

Yedekler: Ferhat, Makoun, Harun, Salih

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Özer (dk. 23 ve 55), Aykut (dk. 48) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor), Eto'o, El Kabir (Antalyaspor)

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