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Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Atiker Konyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Atiker Konyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa yetişerek korner çizgisinden çeviren Halil İbrahim'in gönderdiği pasla buluşan Volkan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Onur kornere çeldi.

15. dakikada sol kanattan Douglas'ın uzun pasıyla ceza sahası önünde buluşan Rangelov'un şutunda kaleci Onur topu uzaklaştırdı.

20. dakikada Konyaspor atağında Rangelov'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Hadziahmetovic'in gelişine çektiği şutu kaleci Onur uzaklaştırdı.

26. dakikada Olcay Şahan'ın pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Onazi'nin çektiği şut savunmadan sekerek kaleci Serkan'da kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Vukovic xx, Douglas xx, Jonsson xx, Volkan xx, Hadziahmetovic xx, Fofana xx, Halil İbrahim xx, Rangelov xx

Yedekler: Kaya, Selim, Ali Çamdalı, Bajic, Milosevic, Meha, Hora

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur Demirok xx, Mustafa Akbaş xx, Mas xx, Medjani xx, Onazi xx, Castillo xx, Yusuf Yazıcı xx, Olcay Şahan xx, Rodallega xx

Yedekler: Brown, Zeki, Yusuf Erdoğan, N'doye, Bero, Aytaç, Ibanez

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kart: Mustafa Akbaş (Trabzonspor)

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