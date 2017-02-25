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Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Atiker Konyaspor, konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Atiker Konyaspor, konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Aytaç'ın Bajic'e yaptığı faulün ardından ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Rangelov'un çektiği şut üst direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-0

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olcay Şahan'ın ceza sahası içinde yerden gönderdiği pasa gelişine vuran Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak Konyaspor ağlarıyla buluştu. 1-1

63. dakikada sağ köşeden Douglas'ın kullandığı korner vuruşunda arka direkte topla buluşan Hadziahmetovic'in kafa vuruşu kaleci Onur Kıvrak'tan döndü.

67. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası içinde buluşan Mas'ın çektiği şut üstten dışarı çıktı.

71. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Douglas'ın ortası ile ön direkte buluşan Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunu kaleci Onur Kıvrak topu kornere gönderdi.

82. dakikada Konyaspor yarı alanından çapraz atılan uzun pasla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Douglas'ın yerden pasında ön direkte bulunan Bajic'in gelişine çektiği şutta top kaleci Onur'dan döndü.

84. dakikada ceza sahasının dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Douglas'ın çektiği şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Vukovic xx, Douglas xx, Jonsson xx (Ali Çamdalı dk. 66 x), Volkan xx, Hadziahmetovic xx, Fofana xx, Halil İbrahim xx (Bajic dk. 46 xx), Rangelov xx (Milosevic dk. 89 ?)

Yedekler: Kaya, Selim, Meha, Hora

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur Demirok xx, Mustafa Akbaş x (Aytaç dk. 46 x), Mas xx, Medjani xx, Onazi xx (Zeki dk. 89 ?), Castillo xx (Bero dk. 83 ?), Yusuf Yazıcı xx, Olcay Şahan xx, Rodallega xxx

Yedekler: Brown, Yusuf Erdoğan, N'doye, Ibanez

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Bajic (dk. 47) (Atiker Konyaspor), Rodallega (dk. 54) (Trabzonspor)

Sarı kart: Mustafa Akbaş (Trabzonspor)

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