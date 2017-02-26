  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Spor Toto Süper Lig

» »
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta müsabakasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta müsabakasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (ikinci yarı)

52. dakika Pinto'nun kullandığı köşe vuruşunda Vaclav'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.

56. dakika Ndiaye'nin ceza sahası dışından sol ayağı ile kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak, auta gitti.

63. dakika Ndiaye'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Koulossa'nın sol köşeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın müdahalesiyle kornere gitti.

70. dakikada Edin Viska'nın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alparslan Dedeş xx

Osmanlıspor: Zydrunas xx, Vrsajeviç xx, Mehmet Güven x (Webo dk. 45 x), Ndiaye xxx, Pinto xx, Vaclav xx, Dzon x (Moreira dk. 59 x), Musa xx, Koulossa x, Numan xx, Maher xx (Erdal dk. 77 ?)

Yedekler: Hakan, Koray, Aykut, Webo, Erdal, Moreira, Muhammmed

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Yalçın xx, Emre Belözoğlu x, Epureanu xx, Visca xx(Eren dk. 89 ?), Da Costa x (İrfan dk. 79 x), Cengiz x(Napoleoni (dk. 74 x), Mustafa Pektemek xx, Erdem x, De Souza Junior xx

Yedekler: Ufuk, Da Silva, Eren, Attamah, Napoleoni, Holmen, İrfan

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Gol: Mustaf Pektemek (dk. 7)(Medipol Başakşehir)

Kırmızı Kart: Epureanu (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Delarge Dzon, Vaclav (Osmanlıspor)

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tff 1. Lig26 Şubat 2017 Pazar 17:13
  • Spor Toto Süper Lig26 Şubat 2017 Pazar 17:13
  • Simovic: "Rekorlar Bugün Var, Yarın Yok"26 Şubat 2017 Pazar 17:08
  • Taraftar Sahaya İndi26 Şubat 2017 Pazar 16:53
  • Spor Toto 2. Lig26 Şubat 2017 Pazar 16:08
  • Stada Alınmayan Biletli Taraftarlar İsyan Etti26 Şubat 2017 Pazar 16:08
  • Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı)26 Şubat 2017 Pazar 16:08
  • Spor Toto 2. Lig26 Şubat 2017 Pazar 15:58
  • Spor Toto 3. Lig26 Şubat 2017 Pazar 15:53
  • Sivasspor - Büyükşehir Gaziantepspor Maçının Ardından26 Şubat 2017 Pazar 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti