Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda Jeremain Lens rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Paulo Victor üzerine gelen bu şutu rahat bir şekilde kontrol etti.

69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Marcinho çok sert bir şut çekti. Kaleci Fabiano Ribeiro son anda topu kornere çeldi.

84. dakikada sağ taraftan Jeremain Lens köşe vuruşundan ortasını altıpasın önüne doğru gönderdi. O noktada Martin Skrtel topun gelişine sağ ayağıyla şutunu çekti. Fakat kaleci Paulo Victor'dan seken topu defans son anda kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Fernandao'nun çektiği şutu kaleci Paulo Victor son anda kornere çeldi.

Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Kemal Yılmaz xx

Gaziantepspor: Victor xx, Pedroso xx (Musa dk. 46 x), Barış xx, Wallace xx, El Yasa xx, Ben Hatira xx, Marcinho xx (Kangwa dk. 84 x), Kislyakxx, Fatau xx, Sefa xx (Orkan dk. 61 xx), Ghilas xx

Yedekler: Gökhan, Abdulkadir, Muhammed, İlhan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Fenerbahçe: Fabiano xx, Gregory van der Wiel xx, Neustadter xx, Skrtel xx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Ozan Tufan xx, Alper xx (Josef dk. 76 x), Lens xx, Volkan xx (Aatıf Chahechouhe dk.72 x), Sow xx (Fernandao dk. 72 x)

Yedekler: Ertuğrul, Hasan Ali,Şener, Salih

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Goller: Sefa (dk. 11) (Gaziantepspor), Lens (dk. 23) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Pedroso, Kislyak, Fatau, Ghilas, Elyasa (Gaziantepspor), Alper, Josef (Fenerbahçe)