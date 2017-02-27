Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin 20. dakikası geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş ile karşılaşıyor.
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