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Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin 20. dakikası geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

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