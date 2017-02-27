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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta barajdaki Bruma'ya çarpan top ağlara gitti. 0-1

59. dakikada sol kanatta topla buluşan Bruma'nın rakiplerini geçerek caza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

61. dakikada Podolski'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bruma'nın vuruşunda kaleci Fabri meşin yuvarlağı kontrol etti.

71. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Cenk'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.

82. dakikada orta sahada topla buluşan Oğuzhan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.

82. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Podolski'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.

85. dakikada Podolski'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Stat: TT Arena

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Ekrem Kan xx, Asım Yusuf Öz xx

Galatasaray: Muslera xx, Semih xx, Chedjou xx, Hakan Balta xx, Carole xx, Nigel de Jong xx, Selçuk İnan x (Tolga dk. 59 x), Yasin x (Rodrigues dk. 76 x), Bruma xx, Sneijder x (Eren dk. 75 x), Podolski xx

Yedekler: Cenk, Ahmet, Josue, Sabri

Teknik Direktör: Igor Tudor

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx (Beck dk. 67 x), Atınç xx, Marcelo xx, Adriano xx, Atiba xx, Oğuzhan xx (Gökhan İnler dk. 83), Quaresma xx, Babel xx, Talisca xx (Tolga dk. 71 x), Cenk xx

Yedekler: Mitrovic, Tolgay, Aboubakar, Ömer

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Talica (dk. 47) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Selçuk İnan, Podolski (Galatasaray), Talisca (Beşiktaş)

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