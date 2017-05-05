Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Mbilla'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutu kaleci Volkan'da kaldı.
69. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre'nin şutunu kaleci Ferhat kornere çeldi.
89. dakikada sol çaprazdan kale arka direğine doğru Emre'nin ortasında Napoleonı'nın gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
90+2. dakikada ceza sahası çağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in sert şutu kaleci Volkan'da kaldı.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Kerem Ersoy xx
Antalyasppor: Ferhat Kaplan xx, Celustka xx (Chico dk. 70 x), Salih x, Diego Angelo xx, Ramon Motta xx, Charles x, Sandro x (Zeki dk. 87 ?), Deniz x, El Kabir xx, Mbilla x (Yekta dk. 60 x), Samuel Eto'o x
Yedekler: Fornezzi, Sakıb, Danilo, Serdar
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir: Volkan xx Uğur xx, Bekir xx, Attamah xx, Epureanu xx, Eren xx, Emre Belözoğlu xxx, Visca xxx (Napoleonı dk. 87 x), İrfan Can xx (Holmen dk. 69 x), Cengiz xx (Mustafa dk. 77 x), Adebayor xx
Yedekler: Faruk, Ferhat Öztorun, Hakan, Holmen, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Napoleoni (dk. 89) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Uğur, Eren (Medipol Başakşehir), Mbilla, Yekta, Deniz Kadah, Sandro, Zeki (Antalyaspor)
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