  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 15 °C

Spor Toto Süper Lig

» »
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasıyla topla buluşan Olcay Şahan'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

7. dakikada orta sahadan atılan topla ceza sahası içine giren Deniz Türüç, sağ çaprazdan yerden düzgün vurarak takımını öne geçirdi. 0-1

14. dakikada N'Doye'un ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

30. dakikada Pereira'nın pasında altıpas noktası üzerinde topla buluşan Olcay Şahan'ın şutunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

34. dakikada Olcay'ın defansın arkasına attığı pasla buluşan Rodallega, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-1

41. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan sokulan Lawal'ın sert şutunda top üst köşeden auta gitti. 2-1

45. dakikada Rodellega'nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına dönerken, defansın elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltı atışını kullanan Uğur Demirok, topla kaleciyi ayrı ayrı köşelere yolladı. 2-2

Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx

Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Uğur Demirok xx, Durica xx, Pereira xx, Mas xx, N'Doye xx, Aytaç Kara xx, Onazi xx, Olcay Şahan xx, Rodallega xxx, Yusuf Yazıcı xx

Yedekler: Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Medjani, Zeki Yavru, Yusuf Erdoğan, Bero, Castillo

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kayserispor: Muammer xx, Mabiala xx, Hakan Aslantaş xx, Erkan Kaş xx, Levent Gülen xx, Welliton xx, Deniz Türüç xxx, Güray Vural xx, Lawal xxx, Rotman xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Ali Ahamada, Efe Halil, Traore, N'Guemo, Samba Sow, Ryan Mendes, Varela

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Rodallega (dk. 34) (Trabzonspor), Deniz Türüç (dk. 7), Lawal (dk. 41), Uğur Demirok (dk. 45-2 pen.) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Rotman, Mabiala (Kayserispor)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray’da Sakatlık Şoku06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:38
  • Trabzon’un İlk Oryantiring Şampiyonası Başladı06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:28
  • Fenerbahçe’de Kadro Sıkıntısı06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:48
  • Karabükspor, Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:28
  • 50 Yıllık Rekora Az Kaldı06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:13
  • Beşiktaş’ta Kadro Şekillendi06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:58
  • Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçiler Yurda Döndü06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor Maçından Umutlu06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:28
  • Ordu’da Spor Camiasının Acı Günü06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:23
  • Fenerbahçe, Basın Mensuplarıyla Buluşuyor06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti