Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği Adanaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adanaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol kanattan Uğur'un ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Aydın'ın kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.
20. dakikada Tevfik'in sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Ramos'un kafa vuruşunda meşin meşin yuvarlak kaleci Hopf'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1
27. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Velikonja'nın şutunu Karacic çıkardı.
38. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Aydın'ın kullandığı serbest vuruşta, Aydın'ın kafa vuruşunu kaleci Karacic çeldi.
42. dakikada Aydın'ın yerden pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Uğur Çiftçi'nin şutunu kaleci Karacic kurtardı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Gençlerbirliği: Hopf x, Uğur xx, Luccas Claro x, Sergey Palitsevich xx, Orhan Şam x, Serdar xxx, Aleksandar Scekic x (Khalili dk. 28 xx) Milinkovic x (Vedat dk. 35 xx) Aydın xx, Issah xx, Etien Velikonja xx
Yedekler: Taha, Anıl, Murat, Selçuk Şahin, Jonathan Ring
Teknik Direktör: Ümit Özat
Adanaspor: Karacic xx, Ramos xx, Didi x, Rodrigo xx, Mustafa Sami Can xx, Tevfik xx, Renan Foguinho xx, Koman x, Ronei Glasion x, Magaye Gueye xxx, Vinicius xx
Yedekler: İrfan, Diarrassouba, Ahmet Dereli, Ahmet Bahçıvan, Emre, Cem, Bekir
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Gol: Ramos (dk. 20) (Adanaspor)
Sarı kart: Milinkovic (Gençlerbirliği)
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