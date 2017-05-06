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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği Adanaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği Adanaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adanaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol kanattan Uğur'un ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Aydın'ın kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.

20. dakikada Tevfik'in sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Ramos'un kafa vuruşunda meşin meşin yuvarlak kaleci Hopf'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1

27. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Velikonja'nın şutunu Karacic çıkardı.

38. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Aydın'ın kullandığı serbest vuruşta, Aydın'ın kafa vuruşunu kaleci Karacic çeldi.

42. dakikada Aydın'ın yerden pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Uğur Çiftçi'nin şutunu kaleci Karacic kurtardı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Gençlerbirliği: Hopf x, Uğur xx, Luccas Claro x, Sergey Palitsevich xx, Orhan Şam x, Serdar xxx, Aleksandar Scekic x (Khalili dk. 28 xx) Milinkovic x (Vedat dk. 35 xx) Aydın xx, Issah xx, Etien Velikonja xx

Yedekler: Taha, Anıl, Murat, Selçuk Şahin, Jonathan Ring

Teknik Direktör: Ümit Özat

Adanaspor: Karacic xx, Ramos xx, Didi x, Rodrigo xx, Mustafa Sami Can xx, Tevfik xx, Renan Foguinho xx, Koman x, Ronei Glasion x, Magaye Gueye xxx, Vinicius xx

Yedekler: İrfan, Diarrassouba, Ahmet Dereli, Ahmet Bahçıvan, Emre, Cem, Bekir

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Gol: Ramos (dk. 20) (Adanaspor)

Sarı kart: Milinkovic (Gençlerbirliği)

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