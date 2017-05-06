Spor Toto Süper Lig 30. hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde Adanaspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig 30. hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde Adanaspor'u konuk etti. Karşılaşma Adanaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada savunmadan seken top penaltı noktasının sol tarafında Vedat'ın önünde kaldı. Vedat'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Karacic gole engel oldu.

57. dakikada Vedat'ın pası ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Serdar'ın sert ve düzgün vuruşunda Karacic, üzerine gelen bu topu iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada ceza sahası sol tarafından Aydın'ın kullandığı serbest vuruşta savunma topu kafa ile uzaklaştırdı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Gençlerbirliği: Hopf x, Uğur xx, Luccas Claro x, Sergey Palitsevich xx, Orhan Şam x, Serdar xxx, Aleksandar Scekic x (Khalili dk. 28 xx), Milinkovic x (Vedat dk. 35 x), Aydın xx, Issah xx, Etien Velikonja xx (Ring dk. 58 xx)

Yedekler: Taha, Anıl, Murat, Selçuk Şahin,

Teknik Direktör: Ümit Özat

Adanaspor: Karacic xx, Ramos xxx (Diarrassouba dk. 82 ?), Didi x, Rodrigo xx, Mustafa Sami Can xx, Tevfik xx, Renan Foguinho x (Bekir dk. 58 x) Koman x, Ronei Glasion x, Magaye Gueye xx (Ahmet Dereli dk. 74. x), Vinicius xx

Yedekler: İrfan, Ahmet Bahçıvan, Emre, Cem,

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Gol: Ramos (dk. 20) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Milinkovic , Ring (Gençlerbirliği), Rodrigo (Adanaspor)