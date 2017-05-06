Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
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