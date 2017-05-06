Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Ömer Ali'nin pasıyla topla buluşan Skubic'in sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Bajic topu altıpas üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda top kaleci Haydar'ın ellerinden sekerek kaleye yöneldi. Kaleci Haydar'ın yeniden hamle yaparak topu kontrol etti.
39. dakikada Selim'in ceza sahası içinde Efecan'a yaptığı hareketin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Silva De Souza topu ağlarla buluşturdu. 1-1
42. dakikada Gassama'nın sağ kanattan ortasında Emre ceza alanı içinde topuk pasıyla topu geriye doğru Silva De Souza'ya çıkardı. Silva De Souza'nın şutunu kaleci uzanarak çeldi.
Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx
Atiker Konyaspor: Kaya xx, Douglas xx, Selim xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Bajic xx, Milosevic xx, Hadziahmetovic xx, Vukovic x (Volkan dk. 15 x), Skubic xx
Yedekler: Abdulaziz, Mbamba, Emre Can, Fofana, Meha, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Berkan xx, Sackey xx, Tzvallas xx, N'Sakala xx, Efecan xx, Emre Akbaba xx, Santos Candeias xx, Fernandes Da Silva xx, Silva De Souza xx
Yedekler: Zlamal, Cenk Ahmet, Lazic, Emre Nefiz, Taha, Guerrier, Orvil Plet
Teknik Direktör: Saffet Susic
Goller: Bajic (dk. 9) (Atiker Konyaspor), Silva De Souza (dk. 39) (Aytemiz Alanya)
Sarı kartlar: Douglas (Atiker Konyaspor), N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor)
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