  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Spor Toto Süper Lig

» »
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ekip Rizespor'un Bursaspor karşısında 6-0 üstünlüğü ile tamamladı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

59. dakikada Recep Niyaz'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğulcan, Harun'dan topu aldı ve boş kaleye doğru vuruşunu yaptı. Direkten dönen topu Edomwonyi auta attı.

63. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Emre'nin ortasına kale önünde uygun durumdaki Onur kafayı vurdu, kaleci Gökhan çizgide iki hamlede topu kontrol etti.

68. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Süleyman, karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Harun'u geçen topu Aziz Behich çizgiden çıkardı.

74. dakikada Bursaspor atağında Onur soldan ortaladı, ceza alanı içinde topu kontrol etmek isteyen kaleci Gökhan sektirdi. Sercan araya girmek isterken Gökhan hatasını telafi ederek topun kontrolünü yeniden sağladı.

81. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Kweuke hemen yanında bomboş durumdaki Edomwonyi'yi gördü, o da topu boş ağlara yolladı. 5-0

90. dakikada Çaykur Rizespor'un Dhurgham Ismail'le soldan kullandığı köşe vuruşunda Nosa kale alanı içinde kafayı vurdu, topu ağlara yolladı. 6-0

Stat: Çaykur Didi Stadyumu

Hakemler: Serkan Çınar xxx, Alparlan Dedeş xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Ismael xxx, Oboabona xx, Robin xx, Fink xx, Edomwonyi xxx, Petrucci xx, Recep xxx, Oğulcan xx (Oğuz han dk. 65 xx), Kweuke xxx (Nosa dk. 82 xx), Süleyman xx (Jantsxhter dk.85)

Yedekler: Dallo, Orhan, Özgür, Atiyah

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Bursaspor: Harun x, Jovic x (Sercan dk. 70 x), İsmail x, Tomas xx, Aziz x, Merter x (Torres dk. 46 x), Şamil x, Stancu xx, Bilal x, Onur, Kubilay x (Emre dk. 46)

Yedekler: Fehmi, Erdem, Rüştü, Rodriguez

Teknik Direktör: Adnan Örnek

Goller: Kweuke (dk. 7 ve 36), Oğulcan (dk. 45), Recep (dk. 45), Edomwonyi (dk. 81), Nosa (dk. 90) (Rizespor)

Sarı kartlar: Jovi (dk. 39), Bilal (dk. 52), Şamil (dk. 54) (Bursaspor)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otyakmaz: "Net Bir Galibiyetle Maçı Aldık"07 Mayıs 2017 Pazar 18:03
  • 2. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Sona Erdi07 Mayıs 2017 Pazar 17:58
  • Beşiktaş Ve Fenerbahçe Kafilesi Stada Geldi07 Mayıs 2017 Pazar 17:58
  • Fenerbahçe Taraftarı Vodafone Arena’ya Geldi07 Mayıs 2017 Pazar 17:33
  • Sivasspor, Bandırmaspor Maçının Ardından07 Mayıs 2017 Pazar 17:28
  • Spor Toto Süper Lig07 Mayıs 2017 Pazar 17:13
  • Koşamayanlar İçin Koştular07 Mayıs 2017 Pazar 17:03
  • Denizli’de Off-road Rüzgarı07 Mayıs 2017 Pazar 17:03
  • Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi07 Mayıs 2017 Pazar 16:48
  • Tff 1. Lig07 Mayıs 2017 Pazar 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti