Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Karşılaşmada 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşıyor.
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