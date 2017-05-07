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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sol taraftan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın topu düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

16. dakikada Talisca'nın ara pasında ceza sahası içine sağ taraftan giren Oğuzhan'ın son çizgiye inmeden topuk pasında penaltı noktası önünde Aboubakar topla buluştu. Aboubakar'ın müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

32. dakikada sağ kanatta bulunun Talisca'nın pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Quaresma'nın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı kurtardı.

32. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın İsmail'i çalımlayarak geçip, ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

34. dakikada sağ taraftan Alper'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Kjaer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Atınç'tan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

43. dakikada sağ kanatta bulunan Quaresma'nın rakibinden kaparak, verdiği pasta Talisca, topu düzeltip ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada Tolgay'ın uzun pasında sağ kanatta buluşan Quaresma'nın ortasında arka direkte Aboubakar, kayarak meşin yuvarlak ağlara gönderdi.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Marcelo xx, Atınç xx, Adriano xx, Tolgay xx, Oğuzhan xx, Quaresma xx, Babel xx, Talisca xx, Aboubakar xxx

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Necip, Cenk, Beck, Gökhan İnler, Demba Ba

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Hasan Ali xx, Kjaer xx, Skrtel xx, İsmail xx, Neustadter xx, Josef xx, Lens xx, Alper xx, Sow xx, Robin van Persie xx

Yedekler: Ertuğrul, Ozan, Volkan Şen, Emenike, Salih, Yğitihan, Aatif

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Gol: Aboubakar (dk. 45+1) (Beşiktaş)

Sarı kart: Volkan Demirel (Fenerbahçe)

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