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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Babel'in rakibini geçip, yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Aboubakar'ın topukla yaptığı yavaş vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.

66. dakikada sol kanattan Quaresma'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in uzaktan sert vuruşunda kaleci Volkan köşeden çıkararak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

66. dakikada sağ taraftan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Atınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

75. dakikada ortada Tolgay'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in kafa vuruşunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etti.

86. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta yerden giden toptan oyuncuların arasından geçerek kaleci Volkan'da kaldı.

88. dakikada sağ kanatta Quaresma'ya kayarak sert müdahalede bulunan Martin Skrtel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

90+2. dakikada orta sahada Oğuzhan'a arkadan sert müdahalede bulunan Josef, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90+4. dakikada Kjaer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Marcelo'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Marcelo xx, Atınç xx, Adriano xx, Tolgay xxx (Necip dk. 77 x), Oğuzhan xxx, Quaresma xx, Babel xx, Talisca xxx (Gökhan İnler dk. 89 ?), Aboubakar xxx (Cenk dk. 72 x)

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Beck, Demba Ba

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali x, Kjaer xx, Skrtel xx, İsmail x (Salih dk. 46 x), Neustadter x (Ozan dk. 46 x), Josef x, Lens x, Alper x, Sow x, Robin van Persie x (Emenike dk. 74 x)

Yedekler: Ertuğrul, Volkan Şen, Yiğithan, Chahechouhe

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Goller: Aboubakar (dk. 45+1), Marcelo (k.k.) (dk. 90+4) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Skrtel (dk. 88), Josef (dk. 90+2) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Volkan Demirel, Salih, Skrtel, Josef, Emenike (Fenerbahçe), Tolgay (Beşiktaş)

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