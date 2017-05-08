Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında Gaziantepspor'u ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Ömer'in sol kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Özer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkte kaleci Victor'un ellerinde kaldı.
40. dakikada Gaziantepspor atağında Ghilas'ın pasıyla topla buluşan İlhan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Lukac güçlükle topu kornere çeldi.
43. dakikada Akhisar Belediyespor'da rakiplerinden tek tek sıyrılan Özer'in ceza sahası içi sol son çizgiden içeriye doğru çıkardığı pasta kale çizgisinin hemen önünde savunma oyuncularına rağmen gelişine vuran Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe de çarparak filelerle buluştu. 1-0
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, Serkan Olguncan xx
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Lopes xx, Mustafa xx, Caner xx, Ömer xx, Custodio xx, Soner xx, Olcan xx, Özer xx, Vaz Te xx, Cikalleshi xxx
Yedekler: Fatih, Aykut, Muğdat, Onur, Larsson, Orhan, Kadir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gaziantepspor: Victor xx, Barış xx, Wallace Reis xx, Musa xx (Elyasa Süme dk. 27 xx), Pedroso xx, Thiam xx, Marcinho xx, İlhan xx, Ben Hatira xx, Angan xx, Ghilas xx
Yedekler: Gökhan, Abdülkadir, Doğanay, Orkan, Kangwa, Yoiver Gonzalez
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gol: Cikalleshi (dk. 43) (Akhisar Belediyespor)
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