  • BIST 94.996
  • Altın 141,117
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Spor Toto Süper Lig

» »
Spor Toto Süper Lig
Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanatta bulunan Castro'nun ara pasında ceza sahası içinde kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Turgut'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

6. dakikada sol kanatta bulunan Edomwonyi'nın pasında ceza sahası içinde kontrol eden Recep'in vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü.

31. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Fink'in ortasında kaleci Ramazan'dan seken top ceza yayı üzerinde bulunan Recep'in önünde kaldı. Recep'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Titi xx, Bozhikov xx, Abdullah xx, Sadiku xx, Guanca xx, Eduok xx, Castro xx, Turgut xx

Yedekler: Eray, Otigba, Shala, Hasan Bilal, Veigneu, Batuhan, Ahmed

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Petrucci xx, Robin Yalçın xx, Fink xx, Dhurgham Ismail xx, Recep Niyaz xx, Saadane xx, Süleyman Koç xx, Edomwonyi xx, Jantscher xx, Kweuke xx

Yedekler: Diallo, Oboabona, Oğulcan, Oğuz Han, Igiebor, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kart: Dhurgham Ismail (Çaykur Rizespor)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evkur Yeni Malatyaspor’a Ulusal Kulüp Lisansı12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Trabzonspor, Başkent’te Mağaza Açtı12 Mayıs 2017 Cuma 17:23
  • Süper Lig’e Çıkacak Takımlar Yalova’da Belli Olacak12 Mayıs 2017 Cuma 17:14
  • Uefa Avrupa Ligi Finali’ne Sloven Hakem12 Mayıs 2017 Cuma 16:37
  • Şampiyonlar Ligi Finali’ne Alman Hakem12 Mayıs 2017 Cuma 16:29
  • Bakan Nabi Avcı Ve Bilal Erdoğan Festival Alanını Gezdi12 Mayıs 2017 Cuma 16:14
  • Evkur Yeni Malatyaspor, Boluspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor12 Mayıs 2017 Cuma 16:03
  • Trabzonspor, Adana’ya Gitti12 Mayıs 2017 Cuma 16:03
  • Galatasaray’da Gaziantepspor Mesaisi Sürüyor12 Mayıs 2017 Cuma 15:53
  • Vakıfbank Yenilgisiz Yarı Finalde12 Mayıs 2017 Cuma 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti