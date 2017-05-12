Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda çok değerli 3 puanı hanesine yazdırdı.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
54. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza yayı içerisinde topla buluşan Fofana'nın müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Ahamada topu ayaklarıyla kornere çeldi.
58. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası ön çizgisinde Erkan'ın pasıyla topla buluşan Lawal'ın sert vuruşunda kaleci Serkan topu sektirince meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
69. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanattan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda yükselen Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
75. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Umut'un kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
76. dakikada gelişen Kayserispor atağında defansın arkasına atılan topla buluşan Welliton kaleci ile karşı karşıya kaldı. Welliton'un vuruşunda kaleci Serkan topu kornere çelmeyi başardı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx
Kayserispor: Ahamada xx, Levent xx, Rotman xx, Mabiala xxx, Sow xx, Umut xx, Deniz xxx (Mendes dk. 84 ?), Welliton xx, Lawal xx (Varela dk. 84 ?), Erkan xx (Kana Bıyık dk. 74 x), Hakan xx
Yedekler: Muammer, Nguemo, Efe, Güray
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Atiker Konyaspor: Serkan x, Volkan x, Selim x, Jonsson xx, Ali x, Bajic x (Hora dk. 68 x), Mbamba xx (Emre dk. 82 x), Hadziahmetovic x, Fofana x, Meha x (Ömer dk. 68 x), Mehmet x
Yedekler: Kaya, Abdülaziz, Can, Mücahit
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Mabiala (dk. 25), Lawal (dk. 58) (Kayserispor), Bajic (dk. 41) (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: Hakan, Welliton, Mendes (Kayserispor), Ömer, Mehmet (Atiker Konyaspor)
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