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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mossoro'nun çizgiye inmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

64. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cengiz'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'da kaldı.

66. dakikada Adebayor'un pasında ceza sahası sağ çaprazında Mustafa Pektemek'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

69. dakikada Emre'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında penaltı noktası üstünde Mossoro'nun kafa vuruşunu kaleci Hopf çeldi.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx (Holmen dk. 84 ?), Bekir xx (Mustafa Pektemek dk. 57 xx), Epureanu xx, Eren xx, Attamah xx, Emre xx, Visca xx, Mossoro xxx (Mahmut Tekdemir dk. 72 ?), Cengiz xx, Adebayor xx

Yedekler: Faruk, Napoleoni, Alparslan Erdem, İrfan Can

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gençlerbirliği: Hopf xx, Claro xx, Politevich xx, Anıl Karaer xx, Ahmet xx, Selçuk xx (Renato dk. 74 ?), Khalili xx, Issah xx (Murat Duruer dk. 46 x), Uğur Çiftçi xx (Vedat Muric dk. 64 x), Rantie xx, Aydın Karabulut xx

Yedekler: Nihat, Mehmeti, Orhan Şam, Velikonja

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Rantie (dk. 27) (Gençlerbirliği), Mossoro (dk. 58), Mustafa Pektemek (dk. 66) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Uğur Çiftçi, Issah (Gençlerbirliği), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir)

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