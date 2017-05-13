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Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz geçildi.

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