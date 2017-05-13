Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz geçildi.
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